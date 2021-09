Støre knuser Solberg i ny statsministermåling

I vinter var Senterpartiet jevnstore med Ap på målingene og Høyres Erna Solberg klar statsministerfavoritt. VGs ferske statsministermåling viser at situasjonen nå er snudd på hodet.

I en ren duell med Erna Solberg svarer 54 prosent at de foretrekker Støre, mens 39 prosent vil ha Høyre-lederen.

Tar man med Vedum i regnestykket, svarer 44 prosent at de vil ha Støre, 34 prosent at de vil ha Solberg, og 10 prosent at de vil ha Vedum. Støre er storfornøyd med utviklingen.

– Vi ga ikke opp, selv om vi lå langt nede som parti og jeg hadde dårlige tall. Vi hadde tro å det vi jobbet med og var enige om at vi skulle stå sammen og jobbe videre. Det er den korte versjonen, sier Støre til VG.

1.001 er spurt i forbindelse med målingene, som har en feilmargin på +/- 2–3 prosent, skriver avisen. Målingene er tatt opp 3. til 8. september.