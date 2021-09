Støres plan: Slik går han fram hvis han vinner

– Det tar vi på tirsdag, når vi har sett valgresultatet. Vi har gode prosesser for dette i norsk politikk – for å begynne samtaler for det som skal kunne bli en regjering. Jeg vil ikke kommentere i mer detalj, sier Støre til NTB.

Én ting er han likevel tydelig på: Alle partier som ønsker en ny regjering, skal bli hørt.

Det inkluderer Rødt og MDG, selv om Støre har gjort det klart at det ikke er aktuelt å invitere disse partiene inn i selve regjeringen.

– Hvis den sittende regjeringen mister flertallet, så er det naturlig for Arbeiderpartiet som største parti å snakke med alle de andre, sier Støre.

– Vi vil snakke med alle de partiene for å kartlegge hvor vi står.

Uenighet med Sp

Men samtalene kan fort bli utfordrende for Støre.

Første hinder møter han allerede når han skal snakke med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Han ønsker nemlig en regjering der kun Senterpartiet og Arbeiderpartiet er med, i motsetning til Støre, som også vil ha med SV.

Hvis Ap, Sp og SV har flertall i det nye Stortinget, er vurderingen at det kan bli krevende for Vedum å stå imot presset for å danne en trepartiregjering.

Hva som skjer hvis den rødgrønne trioen blir avhengig av MDG eller Rødt, er derimot mer uoversiktlig.

Usikkerhet rundt SV

NTB er kjent med at toneangivende politikere i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener mye av fordelen med å ha med SV i regjering faller bort hvis en slik trepartiregjering ikke har flertall. Da må de nemlig kompromisse dobbelt opp – først med SV i regjering, og så på nytt med MDG eller Rødt i Stortinget.

Flere er også usikre på hvor interessert SV selv vil være i dette.

Det andre spørsmålet er hva Ap vil foretrekke hvis Ap, Sp og SV ikke har flertall. En ren Ap-regjering kan i en slik situasjon bli et alternativ som må vurderes seriøst i samtalene.

SV-leder Audun Lysbakken velger for sin del å avdramatisere situasjonen.

– Dette får vi til, sier Lysbakken til NTB.

– Blir det et nytt flertall, så blir det en ny regjering, enkelt og greit. Det er ikke unormalt i norsk politikk at styrkeforholdet vil ha noe å si for hvilken regjering vi får.

