Støre: – Jeg har en god følelse

Støre avviser at det er et nederlag at Ap kan gå mot et av sine dårligste valg noensinne.

– Vi har nå støtte fra nesten én av fire velgere, sa han til presse fra både inn- og utland som hadde møtt opp utenfor stemmelokalet.

Støre kom hånd i hånd med kona Marit Slagsvold til stemmelokalet.