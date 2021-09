Støre: – Det har vært en bra innspurt

På statsministeraktig vis i en nypolert, svart BMW, flankert av fire livvakter i to SUV-er, ankom Støre skolen like før klokka 13 søndag.

Hånd i hånd med kona Marit Slagsvold stilte han seg i kø utenfor stemmelokalet i skolens gymsal – med Høyres Michael Tetzschner like foran seg i køen.

I denne valgkretsen på Oslos bedre vestkant pleier Høyre å sanke en solid skjerv av stemmene.

Ikke nederlag

Ap kan på sin side gjøre et av sine dårligste valg i hovedstaden. På NRKs siste supermåling får Ap bare 20,6 prosent av Oslo-stemmene. VGs siste fylkesmåling gir Ap 23,1 prosent, et fall på 5,3 prosentpoeng fra 2017.

Også nasjonalt kan Arbeiderpartiet gjøre sitt dårligste valgresultat i etterkrigstiden og slå det dystre resultatet fra 2001, da partiet fikk 24,3 prosent av stemmene. Men Støre avviser at det vil være et nederlag.

– På ingen måte. Vi ligger an til å kunne representere hver fjerde velger eller mer. Det mener jeg er bra, slo han fast overfor pressefolk fra både inn- og utland som hadde møtt opp utenfor stemmelokalet.

– Ser muligheten

Overfor NTB bedyrer Støre at han ikke blir nedstemt av målingene.

– Det kan ligge an til et skifte i Norge, der Ap er klart størst på rødgrønn side. Og da er jeg en som ser muligheten i det, sier han.

Ap-lederen mener også å ha sett et løft på meningsmålingene rundt om i landet de siste dagene.

– Vi har nå en god del kandidater som kan komme inn på Stortinget, som vi har jobbet for de siste dagene. Så jeg føler det har vært en bra innspurt, sier Støre og avviser et spørsmål fra en journalist om at Ap ikke har lyktes med å begeistre egne velgere. Mange av dem har hoppet til SV, MDG og Rødt, ifølge meningsmålinger.

– De kommer. Mange av dem kommer nå ned fra gjerdet, og vi tiltrekker oss også en del, sier Ap-lederen.

Skjeler til Danmark

Om Ap, Senterpartiet og SV lykkes i å få flertall sammen på Stortinget, tyder mye på at Norges neste regjering blir en rødgrønn trepartiregjering.

Om flertallet ryker, er situasjonen langt mer åpen.

Overfor en dansk journalist medgir Støre at han skjeler til sin danske kollega Mette Frederiksen, som i 2019 dannet en mindretallsregjering bestående av kun sitt eget parti Socialdemokratiet, med en samarbeidsavtale med de andre partiene i den røde blokken.

– Det er mye fristende med Mette Frederiksens erfaring og politikk på mange felt. Og jeg snakker mye med henne. Det kan jo hende at det blir lurt å prate med henne når vi er på den andre siden, sier Støre.

Drømmeregjering

Støre går også i rette med medienes bruk av begrepet «Støres drømmeregjering» om Ap/Sp/SV-alternativet.

– Min drømmeregjering kommer når Ap får 50,1 prosent av stemmene, slår han fast.

Når det gjelder sammensetningen av en ny regjering, holder Støre kortene tett til brystet.

– Jeg tenker på navn og flinke folk hele tiden. Men jeg er veldig opptatt av å ta ting i riktig rekkefølge. Og det første i den rekkefølgen er valget.