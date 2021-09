Sanner sier til TV 2 at han hadde håpet at Høyre kunne fortsette i regjering, men at det ikke ser sånn ut.

– Retningen på resultatet, det ser vi jo nå. Det ser ut til å gå mot regjeringsskifte, det har målingene vist i lang tid, sier Sanner.

– Målingene har pekt i den retningen vi nå ser, det er vanlig i Norge at en regjering sitter i fire maks åtte år, så vi har vært forberedt på at dette ville bli krevende, sier Sanner.