Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at han er ferdig i norsk politikk

Hareide var partileder fram til det dramatiske retningsvalget før partiet gikk inn i regjering i 2019, da han ville gi støtte til Arbeiderpartiet, men tapte kampen og ble erstattet av Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg kommer til å støtte KrF, men det holder ikke med et Guds under engang for at min karriere i norsk rikspolitikk skal fortsette, sier Knut Arild Hareide med et smil om munnen til VG.

– Det er et privilegium å få være en del av norsk politikk. Det å være partileder krever alt, sånn sett er det godt å kjenne litt mer på et normalt liv. Det å kunne ha litt mer tid til familien er ikke negativt, legger han til.