Moxnes: Et historisk gjennombrudd for Rødt og Norge

Partileder Bjørnar Moxnes ble tatt imot med trampeklapp og ellevill entusiasme like over klokka 22 mandag kveld. Ifølge prognosene fra Valgdirektoratet lå partiet da an til å nesten doble oppslutningen på 2,4 prosent fra valget i 2017.

Med full uttelling fra utjevningsmandater kan partiet få åtte representanter i Stortinget, mot dagens ene representant.

– Dette kan bli et historisk gjennombrudd, ikke bare for Rødt, men også for Norge, sa partileder Bjørnar Moxnes da han talte til valgvaken.

– Så jeg sier til Støre og Vedum: Vi er klare for samarbeid. Rødt vil ha en avtale. Kom til oss, så skal vi lage vei i vellinga, sa han.

– Nå starter en nye epoke. Nå skal vi sammen skape, endelig, et vendepunkt i Forskjells-Norge, sa Moxnes til trampeklapp fra partikameratene.