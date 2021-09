– Det dette valget har lært oss, er at det straffet seg at Venstre og KrF kom inn i regjering. Så vi på 2013 til 2017, gjorde både Høyre og FrP det bra. Jeg håper Høyre har lært at det beste sammen er Høyre og FrP, og det er det vi burde satse på framover, sa Listhaug.

Selv om partiet ligger an til å gå tilbake 3,3 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017, er Listhaug fornøyd med valgkampen.

– FrP startet valgkampen med målingen på 7-8-tallet. Vi går tilbake, men er betydelig bedre enn vi lå an til, sa hun fra talerstolen.