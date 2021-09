Ropstad tror KrF kan gjenreise seg

I Vårt Land skriver kommentator Emil André Erstad, som tidligere har vært KrFU-leder og rådgiver til tidligere partileder Knut Arild Hareide, at valget kan bli et «dolkestøt som partiet kan ha vansker med å reise seg fra», med mindre det gjøres drastiske endringer.

Ropstad svarte valgnatta unnvikende på spørsmål om veien videre i partiet.

– Nå tror jeg vi først skal få en god natts søvn, og så skal vi diskutere situasjonen i partiledelsen og sentralstyret, sier Ropstad.

– Det som har vært viktig for meg, er både å sende en stor takk til dem som virkelig har stått på og være tydelig på at dette er ikke slutten på KrF. Her er det fullt mulig å gjenreise og løfte partiet, la han til og viste til at regjeringsdeltakelsen muligens kan gjøre det enklere å profilere partiet i det nye Stortinget.

Må fornye partiet

Ropstad er imidlertid tydelig på at partiet må fornye seg. Erstad viser i sin kommentar til demografiske utfordringer for KrF, særlig at mange av partiets velgere er eldre.

– Det er litt en myte, men jeg tenker at det blir noe av den viktige jobben, å klare både å brede ut og bli enda større i hele landet og også klare å rekruttere yngre, sier partilederen.

– Derfor sier jeg at, etter et slikt valgresultat, så må vi jobbe med politikkutvikling og organisasjonsbygging for å være best mulig rustet for 2023 og ikke minst 2025.

Veivalg og veien videre

Partiet var gjennom et opprivende veivalg i 2018, da daværende leder Knut Arild Hareide ønsket å søke samarbeid med venstresiden. Ropstads fløy vant veivalget, og partiet gikk inn i Solberg-regjeringen, samtidig som Hareide trådte til side.

Ropstad erkjenner at veivalget kan ha vært en medvirkende faktor til nedgangen.

– Vi har jo ligget ganske lavt på målingene over lang tid. Og det kan være flere grunner til det, alt ifra det å sitte i regjering og det at vi hadde en veivalgsprosess, sier han.

– Føler du selv at du er rett mann til å lede partiet videre?

– Ja, jeg er veldig motivert for den jobben. Men dette er ikke noe jeg kan klare alene heller. Her må vi stå sammen som lag, på samme måte som vi har gjort i valgkampen, svarer Ropstad.

