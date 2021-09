Frykter statlig kjøpefest etter rødgrønn valgseier

Valgresultatet ga ikke den grønne bølgen som var ventet, men det ble likevel rødgrønt flertall. Finansavisens og Kapitals redaktør Trygve Hegnar mener dette vil føre til et vesentlig strammere skattenivå.

– Det blir helt sikkert mye mer skatt. SV vil ha det. Senterpartiet har sagt at de ikke vil ha så mye mer, men litt mer for de rike. Men de vil hvertfall ikke ha det for bøndene og selvstendig næringsdrivende. Mens Ap vil følge opp den kritikken som har kommet fra Rødt og SV under valgkampen, sier Hegnar til Marius Lorentzen mens han er gjest hos «Økonominyhetene» på FATV tirsdag formiddag.

– Det er ikke en umulighet å øke skattene. Det er mange ting man vri på i skattesystemet. Men jeg tror ikke konsekvensene blir så store som mange som blir rammet av de økte skattene vil ha oss til å tro, sier sjeføkonom i First Securities Harald Magnus Andreassen.



– Mesteparten av det som driver norsk økonomi kommer fra utlandet. Det er ingenting med poltikk å gjøre, sier han videre.

Ingen av dem tror heller ikke at det blir innført noen arveavgift etter at Støre gjentatte ganger har garantert for det. En innstramming i formuesskatten er mer til å forvente da.

Frykter statlig kjøpefest

– Mitt håp er at vi ikke får en økonomi hvor rammebetingelsene er veldig uklare, hvor de inspirerer til dårlig bruk av penger. Noe av det de rødgrønne har snakket om gjør meg litt urolig på det punktet, sier Andreassen.

STØRRE STAT: Arbeiderpartiet og leder Jonas Gahr Støre har vært tydelig på at de ønsker mer statelig eierskap. Foto: Eivind Yggeseth

– Kan vi forvente mer statlig eierskap?



– Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sagt helt tydelig fra at de vil øke det statlige eierskapet i mange bedrifter. De har sagt generelt at de vil kjøpe seg opp. Og det er litt skummelt. At Staten kjøper seg opp i næringslivet, det er ikke bra, sier Hegnar.

– Aker Kværner ble ikke akkurat en suksess for Staten. Kan vi forvente mer av den type transaksjoner?

– Det kan være. Men erfaringene fra sånne type handler er jo ikke de beste for Arbeiderpartiet. Det jeg er mest urolig for med den nye regjeringen er at de vil velge statseierløsninger og statsstøtte på tiltak. Bedriftene står klare. Det er ikke noe annet de vil enn få statsstøtte. Og noe av dem er det riktig at Staten hjelper til. Men det er begrenset på hvor mange «gjennombrudd» et land med 5,4 millioner innbyggere kan gjøre, sier sjeføkonomen og fortsetter:

– Å tro at vi skal være ledende på veldig mange områder er naivt. Noe kan være fornuftig, men risikoen er at Staten gjør dårlige dealer. Det har de gjort før.