Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Under sin pressekonferanse tirsdag ettermiddag fikk avtroppende statsminister Erna Solberg spørsmål om regjeringen, i neste ukes EØS-komitémøte, vil ta stilling til EUS fjerde jernbanepakke. I mai bestemte stortingsflertallet seg for at norske skal tilslutte seg den.

– Det er klart at vi har mulighet til å fatte vedtak. Dette er å gjennomføre et stortingsvedtak. Dette er ikke ny politikk, dette er å gjennomføre noe landets øverste forsamling faktisk har vedtatt, sa Solberg.

Hun fortalte at de skal svare på brevet de har fått fra stortingspartiene om saken og går nå gjennom spørsmålet.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sa Solberg.

Valgresultatet har gjort at det nye stortingsflertallet motsetter seg vedtaket om norsk tilslutning. Sp har krevd at behandlingen utsettes til det nye Stortinget er på plass.

Saken er spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan.