– Dette rokker ved tilliten til Ropstad

Ropstad holdt en pressekonferanse fredag, samme dag som Aftenposten skrev at han innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

– I 2020 avtalte jeg med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter til huset hjemme fordi det også gjorde at pendlerleiligheten min havnet inn under det regelverket som gjorde at den ikke var skattepliktig. Det var en feil av meg, og det vil jeg beklage, sier Ropstad.

Han forteller at han har snakket med statsminister Erna Solberg (H) om saken.

– Jeg håper jeg kan fullføre den siste måneden som barne- og familieminister før det kommer en ny regjering, sier han på spørsmål fra TV 2.

– Rokker ved tilliten

KrFs fylkesleder i Troms og Finnmark synes det er beklagelig at pendlerboligsaken med Ropstad flytter fokus fra det som er viktigst for partiet etter valget.

– Ropstad virker innstilt på å ta konsekvensene av det som har vært en dårlig avgjørelse. Det er positivt at han vil gjøre opp for seg og at han beklager. Men det som kommer fram nå, rokker ved tilliten til Ropstad som partileder, fremholder fylkesleder Truls Olufsen-Mehus overfor VG.

Han mener KrF trenger å samle krefter etter valget og lage en plan for fremtiden. Derfor synes han det er beklagelig at denne saken flytter fokuset vekk fra dette.

Solberg: Må være forsiktige

Statsminister Erna Solberg sier det er uheldig at Ropstad ikke rettet opplysningene i skattemeldingen sin, og svarte slik på direkte spørsmål om hun har tillit til ham som statsråd:

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd og at det gikk i glemmeboken da han trodde det ikke betød noe. Vi må være forsiktige med slike ting.

Solberg redegjorde for at SMK og Stortinget hadde ulik oppfatning om hva som var skattepliktig og at det først hadde blitt klarhet i spørsmålet etter dialog med skattemyndighetene. Hun minnet også om at skattemyndighetene nå skal gå gjennom saken og gjøre sitt vedtak.

Statsministeren er forsiktig med å karakterisere saken.

– Jeg gir ingen vurderinger, for det er en form for å felle en dom, sier Solberg.