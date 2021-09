Faktasjekkere gir Biden stryk for uttalelser om arbeidsmarkedet

Biden tok æren for mer enn han hadde belegg for i sine uttalelser torsdag, og kom også med en tvilsom anklage om at det ligger skittent spill bak de høye bensinprisene i USA.

I uttalelsen som får stryk av faktasjekkerne, tar Biden på seg æren for at det nå blir skapt langt flere nye jobber enn da han tok som president i januar.

Det er imidlertid pandemien som har hatt størst påvirkning på jobbtallene, påpeker faktasjekkere. Smittebølgen i vinter gjorde at det naturlig ble skapt få jobber, mens det snudde da smittetallene gikk ned i sommer.

Biden-administrasjonens gigantiske krisepakke spilte en rolle, men likevel så man at tallet på nye jobber falt drastisk i august da smittetallene igjen steg.

Presidenten får også refs for denne uttalelsen:

– Vi skal også gå etter de råtne eplene og pandemiprofitørene i vår økonomi. Det er mye som taler for at bensinprisene burde gå ned, men det har de ikke. Vi ser nøye på det, sa Biden.

Eksperter påpeker imidlertid at selv om bensinprisene vanligvis faller på denne tiden av året, er det andre faktorer som nå spiller inn. De peker på at orkaner midlertidig stanset produksjonen i Mexicogolfen.

– Kort fortalt har vi problemer i forsyningskjeden. Jeg er sikker på at Joe skulle ønske prisene gikk ned, det vil jeg og. Jeg skulle også ønske jeg var 10 kilo lettere i morgen, sier energimarkedsekspert Jeffery Born.

Phil Flynn, energianalytiker, påpeker at det ikke er noen tegn på skittent spill.

