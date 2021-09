Støre har booket forhandlingssted

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har sagt at han håper formelle regjeringsforhandlinger kan komme i gang mot slutten av denne uken.

NTB får opplyst at Arbeiderpartiet nå har booket sted for disse forhandlingene. Det er ikke kjent hvilket sted partiet har booket.

Støres mål er å danne en ny rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV. SV har sagt seg villig til å gå i forhandlinger om det samme.

Det store spørsmålet er dermed om Sp vil si ja til å gå i regjeringsforhandlinger der også SV deltar.

Ordknapp Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holdt mandag et velkomstmøte med Senterpartiets nye stortingsgruppe, som nå har vokst til 28 representanter, opp fra 19 etter forrige valg og bare ti etter valget for åtte år siden.

Inne på møtet ble Vedum møtt med jubel og langvarig applaus. Men partilederen var ordknapp om samtalene som nå er i gang om å danne regjering.

– Nå jobber vi bare fortløpende, og så bruker vi de fullmaktene og de mandatene vi har, sa Vedum til pressen som hadde møtt opp utenfor møterommet.

– Hvis dere er tålmodige, så snakkes vi helt sikkert utover, sa han.

Ingen felles møter

Vedum har så langt stått fast på at Senterpartiet ønsker en Ap/Sp-regjering, men partilederen har heller ikke utelukket en regjering der også SV er med.

– Jeg har fått alle fullmakter jeg trenger for å få gjennomslag for vår politikk, sa Vedum etter et sentralstyremøte i Sp i forrige uke.

Etter det NTB kjenner til, har det foreløpig ikke funnet sted fysiske møter i prosessen der Ap, Sp og SV alle har deltatt. I stedet har Støre møtt sine motparter enkeltvis.