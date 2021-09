Støre håper på raske sonderinger

Så langt har ikke Ap-lederen satt noen hard tidsfrist for prosessen.

Men når Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV torsdag samles til sonderinger på Hurdalsjøen Hotell utenfor Oslo, håper Støre på rask framdrift.

– Jeg har snakket godt med begge parter de siste dagene, så jeg forventer ikke at sonderingene skal ta veldig lang tid, sier han til NTB.

– Men vi setter oss ikke under et unødig tidspress av den grunn.

Avbrekk i helgen

Etter alt å dømme blir det to dager med intense samtaler torsdag og fredag.

Deretter blir det et naturlig avbrekk på lørdag. Da skal det nemlig holdes landsstyremøte i SV, samtidig som det arrangeres høytidelig avslutningsmiddag for stortingsrepresentantene og regjeringen på Oslo rådhus på kvelden.

Hva som skjer etter dette, er uvisst. Men Støre har gjort det klart at han legger opp til å bli værende på Hurdalsjøen Hotell dersom sonderingssamtalene kan gå videre til formelle regjeringsforhandlinger. Dette vil i så fall bli kunngjort med «fyrverkeri og gledesrop», sa han spøkefullt på en pressekonferanse tirsdag.

Så vil målet være å ha en ny regjering klar innen statsbudsjettet legges fram for Stortinget tirsdag 12. oktober – altså om snaut tre uker.

– Stort ansvar

Overfor NTB understreker Støre at regjeringssamtalene som nå pågår, ikke er noe fritidssyssel.

– Det er et stort ansvar vi forbereder oss på å ta. Da skal vi gjøre det på en skikkelig måte og ha respekt for at det kan være noen forskjeller, og det kan være noen følsomheter for partiene som ikke egner seg til å bli halt og dratt i før vi begynner, sier Ap-lederen.

Han legger til at en del av hans egen oppgave blir å minne om hvor mye partiene har til felles.

Skepsis til samarbeidsavtale

Støre mener også at sonderingene som nå er i vente, blir annerledes enn sonderingene som ble holdt mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre i Nydalen i 2013.

Den gang varte sonderingene i to uker. Den tida ble brukt til å utarbeide en omfattende samarbeidsavtale mellom de fire partiene. I etterkant gikk Høyre og Frp videre til formelle regjeringsforhandlinger.

Men noen tilsvarende samarbeidsavtale er ikke på agendaen nå.

– Jeg ser ikke for meg den type samarbeidsavtale, nei, sier Støre.

– Er det avklart med de andre partiene også?

– Ja, jeg har inntrykk av at det også er deres holdning.

Katt og mus

De siste dagene har partilederne til tider lekt katt og mus med pressen for å kunne møtes uten journalister og fotografer på slep.

På et pressetreff mandag kunne Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum avsløre at han hadde hatt flere fysiske møter med Støre etter valget som pressen ikke hadde fanget opp.

Dette bekreftes av Støre, som forteller at de to har møttes på hverandres kontorer på Stortinget, og at han også har besøkt Vedum på Sps partikontor. I tillegg har de snakket sammen på telefon.

Ifølge Støre har det fungert på samme måte med SV-leder Audun Lysbakken.

Etter det NTB kjenner til, har de partilederne så langt i prosessen ikke hatt felles samtaler mellom alle tre – med ett unntak. Det var da Vedum mandag fortalte Støre at Senterpartiets stortingsgruppe hadde sagt ja til å gå videre til sonderinger. Da ringte Vedum til Lysbakken for å informere ham også, med Støre til stede.