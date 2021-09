Oslo kommune vil be staten ta deler av regningen for ny vannforsyning

– Bortfall av vann vil være en nasjonal sikkerhetstrussel dersom nasjonale funksjoner settes ut av spill, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) til NRK.

På spørsmål fra Frp på Stortinget sier kommunalminister Nikolai Astrup (H) at det ikke er noe formelt som hindrer en kommune i å betale over ordinære budsjetter. Til statskanalen sier departementet at også staten i prinsippet kan ta deler av regningen.

Byggestarten av ny vannforsyning til Oslo ble markert den 18. februar. Den ble markert da tidligere byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), fyrte av den første tunnelsalven i prosjektet. Siden da oppsto det flere kostnadssprekker.

Den første sprekken kom i mai. Da ble det kjent at den nye reservevannforsyningen ville bli 5,2 milliarder kroner dyrere enn først antatt. Første prisanslag var på 12,5 milliarder kroner. Det endte med at det ble fremmet mistillitsforslag mot Lan Marie Berg i Oslo byråd. Hun gikk deretter av.

Den 30. juli ble det også klart at den andre delen av vannforsyningsprosjektet, det såkalte stamnettprosjektet, ble anslått til å koste 9,2 milliarder kroner. Det var 7 milliarder dyrere enn det som tidligere var kjent.