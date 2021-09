Trump saksøker niese og New York Times i skattesak

Søksmålet er på 100 millioner dollar, om lag 868 millioner kroner. Det er levert inn i Dutchess fylke i delstaten New York.

I papirene står det at New York Times-journalistene Susanne Craig, David Barstow og Russ Buettner gjennomførte «et omfattende korstog for å få tilgang på Donald J. Trumps konfidensielle skatteopplysninger».

– De saksøkte bega seg ut på et lumsk komplott for å få tilgang på konfidensielle og høyt sensitive opplysninger som de utnyttet til sin egen fordel, og som et verktøy for å urettmessig legitimere publiserte artikler, står det i papirene.

Avisen fikk den høythengende Pulitzerprisen i 2019 for sitt dypdykk i Trump-familiens finanser som ifølge Pulitzer-juryen «avslørte hans påstander om selvgjort rikdom og avslørte et forretningsvelde gjennomsyret av skattesnyteri».

Mary Trump var datter av den eldste Trump-broren Fred Trump Jr., som døde i 1981 som følge av komplikasjoner knyttet til alkoholisme.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, ga i 2020 ut boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» etter at et forsøk på å stanse den, ble avvist i en domstol. Boken er ifølge henne selv i stor grad basert på egne minner, samtaler med familien og dokumenter knyttet til familiens økonomi og historie.

I boken avslørte hun at hun var hovedkilden for New York Times' gravearbeid.