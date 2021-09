Økokrim har ikke fått Ropstad-anmeldelse

Fredag meldte Økokrim at de avventet en eventuell anmeldelse fra Skatteetaten før de går inn i skattesaken til avtroppende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Nå opplyser Økokrim til Vårt Land at de ikke har mottatt noen anmeldelse:

– Vanlig prosedyre for Økokrim i spørsmål om noen har gjort seg skyldig i skatteunndragelse, er å avvente Skatt sin vurdering av saken, med mindre det er forhold som tilsier at etterforskning bør igangsettes av hensyn til sikring av bevis. Skatt anmelder bare de alvorligste skattesakene og forfølger ellers lovbrudd med sine egne forvaltningsrettslige sanksjonshjemler. I saken knyttet til tidligere statsråd Ropstad har Økokrim ikke mottatt noen anmeldelse fra skattemyndigheten, forteller Økokrim-sjef Pål K. Lønseth.

Tok skattegrep

Ropstad kunngjorde forrige uke at han går av som KrF-leder og statsråd.

Da hadde han stått i stormen etter at det først ble kjent at han i årene som stortingsrepresentant folkeregistrerte seg på gutterommet hjemme hos foreldrene og dermed fikk gratis pendlerbolig, trass i at familien eide og leide ut halvparten av en tomannsbolig i Lillestrøm.

Fredag ble det kjent at han i 2020 også har sagt til Statsministerens kontor (SMK) at han betaler utgifter til foreldrene i Agder, noe han har innrømmet ikke å ha gjort. Dette sparte han 175.000 kroner på, ifølge Aftenposten.

Ropstad har beklaget vurderingen han gjorde, og er nå i dialog med Skatteetaten angående tilbakebetaling.

Fikk dekket reiser

Torsdag kan VG melde at Ropstad fikk utbetalt refusjon også for pendlerreisene mellom Oslo og foreldrehjemmet, selv om hans egentlige bosted var i hovedstaden.

Avisen har fått innsyn i dokumenter fra Stortinget og Barne- og familiedepartementet som viser at i løpet av ett års tid – fra 13. oktober 2017 til 30. september 2018 – mottok stortingsrepresentant Ropstad 7.932 kroner i refusjoner for pendlerreiser.

I tiden som statsråd fikk Ropstad i 2019 refundert til sammen 8.526 kroner for «hjemreiser».

La til grunn at han bodde der

På spørsmål om blant annet hvorfor det er krevd refusjon for pendlerreiser mellom Oslo og Evje når han ikke reelt har vært bosatt der, svarer den tidligere KrF-lederen:

– Ropstad hadde folkeregistrert adresse i Evje og Hornnes kommune da han ble valgt inn på Stortinget og pendlerreisene har derfor vært dit, skriver Ropstad i en epost via KrF-rådgiver Tove Welle Strand til VG.

Stortingets direktør, Marianne Andreassen, forklarer at de i sine refusjoner av Ropstads «pendler-reiser» har lagt til grunn at Ropstad hadde folkeregistrert adresse i Evje.

(©NTB)