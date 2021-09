Lot voksen sønn bo i pendlerboligen i flere år

Det melder Aftenposten. Den tidligere stortingspresidenten bekrefter at hans sønn bodde i stortingsleiligheten et par år, og svarer bekreftende på at sønnen bodde der fast mens han selv pendlet til Lillehammer.

Vinteren 2019 rapporterte Thommessen til stortingsadministrasjonen at sønnen bodde der. Han sier han ikke fikk noen reaksjon fra dem på det. Det står heller ingenting i avtalen eller retningslinjene om at dette ikke er lov.

På spørsmål om hvorvidt han tror det er meningen med pendlerboligordningen at stortingsrepresentanter skal kunne gi voksne barn et sted å bo, svarer han:

– Det avhenger jo litt av hvordan man er villig til å bo. Jeg vil nok si at hvis en stortingsrepresentant får mulighet til å ha et familieliv, så bør det være innenfor, sier Thommessen til avisen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) har også latt sitt voksne barn tidvis benytte seg av pendlerboligen sin. Hun mener at man i gjennomgangen også bør se på om det er riktig at Stortingets leiligheter kan brukes av politikernes voksne barn.

I dag er det ingenting i regelverket som tilsier at dette ikke er tillatt, ifølge henne.

– Jeg synes man bør diskutere dette i lys av at man gjennomgår ordningen. Presidentskapets intensjon ved å sette i gang denne gjennomgangen, er at man skal se på alle sider, sier hun til avisen.