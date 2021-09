Regjeringen vil videreføre rekonstruksjonsloven

Rekonstruksjonsloven innebærer endringer sammenliknet med de tidligere reglene om gjeldsforhandling i konkursloven. Blant annet kan forhandling om rekonstruksjon innledes på et tidligere tidspunkt, en rekonstruksjonsplan kan vedtas lettere og det er åpnet for omgjøring av gjeld til egenkapital som en del av rekonstruksjonen.

Videre åpner loven for midlertidig unntak i forskrift fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift gjennom en midlertidig endring i dekningsloven, og det gis mulighet for pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.

Skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling er også styrket.