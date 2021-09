«The Quad» møttes i Det hvite hus

Gruppen omtales ofte som ett av flere amerikanske initiativ for å demme opp for Kinas voksende makt og innflytelse. Men Kina sto ikke offisielt på dagsordenen for samtalene fredag.

I stedet diskutere landene klimaendringene, pandemien og produksjon av koronavaksiner. I tillegg var det ventet at de ville drøfte tilgangen på halvledere, som brukes i IT-industrien og er blitt en mangelvare.

Statsministrene Rajendra Modi, Yoshihide Suga og Scott Morrison deltok alle på møtet. De hadde også digitale samtaler med Biden i mars i år, og den gang var Indias produksjon av koronavaksiner et av hovedtemaene.

«Fri og åpen»

Selv om Kina ikke ble nevnt, preget landet mye av møtet.

– Oss liberale demokratier tror på en verden som vektlegger frihet, og vi tror på en fri og åpent stillehavsregion, fordi vi vet at det gir en sterk, stabil og framgangsrik region, sa Australias statsminister Scott Morrison på starten av møtet.

Frasen «fri og åpen» har blitt en kode for å uttrykke uro for Kinas voksende økonomiske, diplomatiske og militære tilstedeværelse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dette møtet viser det sterke samholdet mellom våre fire nasjoner og vår urokkelige forpliktelse til visjonen om en fri og åpen stillehavsregion, sa Japans statsminister Yoshihide Suga.

Demokratiet i forreste linje

Indians statsminister Narendra Modi hyllet landenes felles demokratiske verdier.

Biden, som ofte snakker om at demokratiene må styrkes i møte med mektige autokratier som Russland og Kina, sa at «The Quad» står i frontlinjen.

– Vi er fire store demokratier med en land historie for samarbeid. Vi vet hvordan vi skal få ting gjort, og vi er klar for en utfordring, sa han.

For Washington er gruppen en mulighet for å rette det utenrikspolitiske fokuset mot diplomatisk innsats, etter tilbaketrekkingen fra Afghanistan etter 20 års krigføring.

Nytt samarbeid

I forrige uke presenterte USA det nye forsvarssamarbeidet Aukus sammen med Australia og Storbritannia. Da ble det også kjent at Australia dropper planer om å kjøpe nye franske ubåter og i stedet kjøper amerikanske atomubåter.

Kina satte lite pris på initiativet, og også Frankrike reagerte med sinne. India og Japan mener imidlertid det er bra at Australia nå skal utstyres med atomubåter.

