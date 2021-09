Lysbakken: – Vi kommer til å være en maktfaktor

Etter to dager med intense sonderinger på Hurdalsjøen Hotell var Lysbakken lørdag tilbake i Oslo for å delta på et landsstyremøte i SV.

Der kunne SV-lederen fortelle at det er for tidlig å si hvor sonderingene leder hen. Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil uansett være avhengig av SV, fastholdt Lysbakken – rett og slett fordi det ikke finnes noen andre realistiske måter å danne flertall på.

– Vi er i en strålende posisjon for å ha avgjørende makt og innflytelse i norsk politikk de neste årene, fastslo Lysbakken i åpningstalen til landsstyret.

– Vi kommer til å være en maktfaktor de neste årene.

Ordknapp om Hurdal

Om innholdet i sonderingene var Lysbakken ordknapp. Det eneste han ville si, var at det har vært en «god arbeidsøkt», og at samtalene mellom de tre partiene har vært trivelige og tillitsfulle.

Da partiene fredag ettermiddag avsluttet sonderingene for helgen, var det likevel synlig for alle på stedet at partilederne ikke var like muntre som da de startet samtalene torsdag morgen.

– Vi er en gjeng med godt humør, men med klare meninger og standpunkter, utdyper Lysbakken overfor NTB.