Valgdagsmålinger viser nær dødt løp i Tyskland

Dermed er det Olaf Scholz som ligger best an til å bli Tysklands neste statsminister. Kristendemokratene i CDU/CSU får 24 prosent, viser valgdagsmålingen til statskringkasteren ZDF.

– SPD har nå et klart mandat til å danne regjering, sier SPDs partisekretær Lars Klingbeil.

En valgdagsmåling for den andre statskringkasteren ARD viser imidlertid at de to store partiene ligger på 25 prosent hver.

Uansett gjør CDU sitt dårligste valg noensinne, og får en nedgang på 8–9 prosentpoeng fra resultatet i 2017. SPD går på sin side fram med 4,5-5,5 prosent.

På målingene får De grønne om lag 15 prosent, og er dermed valgets store vinner med en framgang på om lag 6 prosent. Liberale FDP og høyreradikale AFD ligger på om lag 11 prosent hver, som er en tilbakegang for AfD og en liten framgang for FDP.

Venstreradikale Die Linke blir nesten halvert på valgdagsmålingene, og ligger rundt sperregrensen på 5 prosent. Uansett vil trolig partiet klare seg på direktemandater.

ARDs valgdagsmåling viser også at SSW, som representerer den dansktalende minoriteten lengst nord i Tyskland, ligger an til å få én representant i Forbundsdagen. Partiet har aldri stilt i et nasjonalt valg før.