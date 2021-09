Kinas investeringsprosjekter i utlandet – en gjeldsfelle for mange fattige nasjoner

– Vi ser nå økende motstand mot BRI rundt om. Mange utenlandske ledere, som opprinnelig var ivrige etter å delta i BRI, setter kinesiske infrastrukturprosjekter på vent eller kansellerer dem på grunn av bekymringer knyttet til gjelda, sier Parks.

Det har ført til at utlånsfesten fra Beijing er blitt bremset noe de par siste årene.

G-7 vil konkurrere

G-7-gruppen kunngjorde i juni i år en konkurrerende ordning for å motvirke Beijings dominans på globale utlån.

Det var USAs president Joe Biden som gikk i bresjen for den konkurrerende ordningen. Planen er å hjelpe med bygging av infrastruktur i vanskeligstilte land som et svar på Kinas lignende framstøt.

Samarbeidet er kalt «Bygg opp verden bedre», forkortet B3W , og skal være et verdidrevet og gjennomsiktig alternativ med høy standard i konkurranse med BRI.

Tøffe betingelser

AidData peker på at de kinesiske lånene opererer med høy rente og kort betalingstid.

– Forskningen vår har konkludert med at BRI ikke er et godt system for å bygge allianser, slik kinesiske myndigheter hevder, men heller et uttrykk for at Kina jakter på de mest lønnsomme prosjektene rundt om.

Det har i flere år vært knyttet bekymring til de kinesiske investeringsprosjektene og utlånene i utlandet.

Utvidet kinesisk makt

Det amerikanske foreignaffairs.com skriver at BRI skaffer Kina enorm økonomisk og politisk innflytelse og at mange ser prosjektene som en urovekkende utvidelse av kinesisk makt. BRI har også møtt motstand i en rekke land, som opplever å ha fått svært høy gjeld, skriver nettstedet.

Slettgjelda.no har tidligere omtalt kritikk mot prosjektene som de mener fører til ikke-bærekraftige gjeldsbyrder i mange av landene. Prosjektene bidrar dessuten til korrupsjon og store miljøskader.

Også Norad har tidligere omtalt de kinesiske lånene som bekymringsfulle. Norad skriver blant annet at Kina ikke følger internasjonale standarder når det gjelder åpenhet og forvaltningsskikk. Det er derfor utbredt bekymring for at Kina undergraver tradisjonelle giveres anstrengelser for å fremme bedre forvaltning og for å unngå korrupsjon og annet mislighold i Afrika, heter det.

(©NTB)