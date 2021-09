Derfor stakk SV fra sonderingene

Støre har helt siden i sommer snakket om at han ikke har hatt noen plan-B. Hans førstevalg var en trepartiregjering av Ap, Sp og SV.

Onsdag kveld ble det klart at det blir Ap og Sp som går videre i formelle regjeringsforhandlinger etter at SV trakk seg fra sonderingene.

– Nå utvider jeg alfabetet og holder på med en plan som bygger på det flertallet Stortinget har fått, sa Støre, som hadde kalt inn til pressekonferanse med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er ikke noe dårlig alternativ. Det ble som det ble, sa han.

Klart for forhandlinger

Etter en heseblesende dag på Hurdalsjøen Hotell skal politikere og rådgivere slappe av med en middag. Men sonderingene har allerede beveget seg i glidende overgang over i reelle forhandlinger og arbeidet fortsetter torsdag morgen, opplyser sentralt plasserte kilder i Ap og Sp til NTB.

Helt til morgentimene onsdag hadde Ap-lederen håp om å kunne lykkes med å få alle tre partier med i regjeringsforhandlinger. Han ga uttrykk for at han beklaget SVs beslutning om å trekke seg, men at han respekterer avgjørelsen.

De to partilederne fikk en rekke spørsmål om hva som gjorde at sonderingene med SV ikke førte fram.

Begge understreket tydelig at dette var en konklusjon som selv SV hadde trukket. Støre beskrev flere ganger samtalene som ærlige og at hadde vært nødvendige avklaringer for å se på grunnlag for å gå videre.

SV: Sonderingene endret seg

Men SV-kilder opplyser til NTB at sonderingene endret karakter underveis. I stedet for at de vanskeligste sakene skulle løses i selve forhandlingene, ble det en forutsetning for i det hele tatt å gå videre, at sakene fant en løsning i sonderingene.