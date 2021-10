Moxnes åpen for å være budsjettpartner for Støre og Vedum

4,7 %.

Det var påskriften på marsipankaken da Rødts nye stortingsgruppe torsdag holdt sin første fysiske samling på Stortinget.

Rødt kom nemlig inn på Stortinget med samme prosent som øl. Og partileder Bjørnar Moxnes lover god stemning.

– Ikke at man blir rusa … men det er en livlig gjeng, sier Moxnes til NTB.

– Det kommer til å merkes at vi nå har gjort et rekordvalg og er kommet inn med åtte representanter.

Ser nye muligheter

Dagen i forveien trakk SV seg fra sonderingene på Hurdalsjøen Hotell om et rødgrønt regjeringssamarbeid.

Dermed ligger alt til rette for en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det vil gjøre Stortinget til en viktigere arena og gi Rødt større muligheter for gjennomslag, mener Moxnes.

Han understreker at Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum begge gikk til valg på tydelige løfter om et retningsskifte i Norge.

– Hvis de ønsker å få fart, kraft og trøkk bak retningsskiftet de har lovt, så trenger de oss.

Alternativt flertall

Støre og Vedum har selv pekt på SV som den foretrukne budsjettpartneren.

Men hvis det skulle skjære seg med SV, vil Ap og Sp i teorien kunne danne flertall sammen med enten Rødt og Pasientfokus eller Rødt og MDG.

Moxnes bekrefter at han er åpen for budsjettsamarbeid.

– Vi har sagt at vi ønsker en samarbeidsavtale med en ny regjering. Det har vi sagt siden januar. Og det inkluderer naturligvis også statsbudsjett – at vi er åpne for det.

Ønsker allianse med SV

Men det Rødt aller helst vil, understreker Moxnes, er å danne felles front med SV.

– Det vi har sagt, er at vi ønsker en allianse med SV for å dra en ny regjering i riktig retning, sier han.

– Og jeg tror det vil være en stor fordel for SV i forhandlinger om statsbudsjettet – hvis de skal få gjort noe med forskjeller, klima og profitt i velferden – at vi også er rundt det bordet.

Moxnes sier han tror velgerne deres også forventer et slikt samarbeid.

– Den radikale venstresiden er historisk sterk på Stortinget, sier han.

– Da er det et felles ansvar at vi sørger for mest mulig uttelling for de som har stemt på våre partier.

Advarer mot slalåm

Moxnes kommer samtidig med en skarp advarsel til de to partiene som nå sitter igjen på Hurdalsjøen Hotell for å forhandle om en ny regjeringsplattform: Hvis den nye mindretallsregjeringen forsøker seg på slalåmkjøring mellom høyresiden og venstresiden i det nye Stortinget, så vil det straffe seg.

– Da vil de skuffe hundretusener av velgere. Og vi vil stå klar til å ta imot dem, sier Moxnes.

– De kan velge suppe i sentrum. Men da vil de bli straffet av velgerne, og ikke minst av fagbevegelsen.