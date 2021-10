Trump til sak for å komme tilbake på Twitter midlertidig

Twitter har foreløpig nektet å kommentere søknaden.

Prøvde egen plattform

Etter at Trump ble kastet ut av plattformene til flere sosiale medier opprettet han i mai nettsiden «From the Desk of Donald J. Trump». Hvor han sendte ut slags tweets i form av pressmeldinger på en blogg.

I forkant av lanseringen hauset folkene rundt Trump opp nettsiden og mente den ville «omdefinere spillet fullstendig».

Twitter-bloggen levde imidlertid rimelig kort, og allerede etter én måned la den tidligere presidenten ned nettsiden. Nedleggelsen skal ha kommet som en følge av lite det var få følgere, lite engasjement samt at Trump skal ha vært opprøret over at nettsiden ble gjort narr av.

Saksøker New York Times

Sosiale medie-plattformer er ikke de eneste Trump saksøker for tiden. I forrige måned ble det også kjent at han går til sak mot sin niese Mary Trump og New York Times for å ha samarbeidet for å få tak i skatteopplysninger om han.

Søksmålet er på 100 millioner dollar, om lag 868 millioner kroner, og hevder at New York Times-journalistene Susanne Craig, David Barstow og Russ Buettner gjennomførte «et omfattende korstog for å få tilgang på Donald J. Trumps konfidensielle skatteopplysninger».



Avisen vant Pulitzer-prisen i 2019 for sitt dypdykk i Trump-familiens finanser som ifølge Pulitzer-juryen «avslørte hans påstander om selvgjort rikdom og avslørte et forretningsvelde gjennomsyret av skattesnyteri».

Mens Mary Trump ga i 2020 ut boken «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» hvor hun avslørte hun at hun var hovedkilden for New York Times' gravearbeid.