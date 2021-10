Qatar holdt sitt første nasjonale valg

Valget ses mest som et symbolsk skritt i retning av mer demokrati. Landet har absolutt monarki, og analytikere mener at valget neppe vil ha noe som helst å si for kongefamilien Al Thanis ubegrensede makt.

Bare statsborgere, som utgjør rundt 10 prosent av befolkningen, har stemmerett i Qatar. De kunne lørdag velge 30 medlemmer av shurarådet, som har 45 medlemmer.

Analytikerne sier at beslutningen om å holde valget er gjort for å bedre Qatars renommé i forkant av fotball-VM neste år. Grunnloven fra 2004 krever valg, men det er blitt utsatt gjentatte ganger.

Emiren har veto

Shurarådet vil kunne foreslå nye lover, godkjenne statsbudsjettet og avsette ministre. Men i alle tilfeller vil emiren ha vetorett.

Kandidater kan stille personlig til valg, men partier er forbudt, og shurarådet har ikke myndighet til å skifte ut regjeringen.

Alle kandidatene måtte godkjennes av innenriksdepartementet. Det var bare 28 kvinner blant 284 kandidater til de 30 setene. De siste 15 medlemmene utnevnes av emiren i ørkenlandet på Den arabiske halvøy.