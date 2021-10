Arbeiderpartiet skal ha fått på plass en symboltung setning i regjeringserklæringen, hvor Senterpartiet har gått med på at EØS-avtalen skal ligge til grunn for den nye regjeringen, melder NRK torsdag og viser til kilder.

Flere kilder tett på prosessen opplyser til NRK at de to partiene er enige om at EØS-avtalen skal ligge til grunn. Selv om erklæringen ikke er ferdig, og ingen ting er klart før alt er klart, forteller kildene at de er enige på dette punktet.

Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet vil ifølge NRK kommentere disse opplysningene.