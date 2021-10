Jonas Gahr Støre: – Ap og Sp er enige om at vi kan danne regjering

(Saken oppdateres)

Støre legger til at de to partiene vil danne regjering torsdag 14. oktober og presentere sin politikk dagen før.

Statsbudsjettet legges fram tirsdag, og det ventes at statsminister Erna Solberg melder regjeringens avgang kort tid etter det.

– Vi har tenkt at mandag samles Stortinget høytidelig. Tirsdag legger Erna Solberg fram statsbudsjettet. Vi har respekt for det. Hvis vi har mål om å ta over torsdag, kan vi legge fram vår politikk onsdag, sier Støre, som dermed vil bli Norges neste statsminister.

– Vi ønsker nå å presentere vår politikk i sin helhet på onsdag, bekrefter Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han kaller regjeringsplattformen de to partiene har forhandlet fram et solid dokument for å utvikle hele Norge.

Verken han eller Støre ville imidlertid si noe konkret om hva de er blitt enige om i plattformen, som nå skal kvalitetssikres og behandles i de to partienes stortingsgrupper.

De to partilederne tok hverandre i hånden foran TV-kameraene på Hurdalsjøen Hotell.

Det gjenstår fortsatt detaljer i arbeidet med regjeringsplattformen. Den nye regjeringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil bli en mindretallsregjering med støtte fra 76 av 185 stortingsmandater.