Ny stortingspresident varsler opprydding: – Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten

– Det er en stor jobb som står foran oss. Det blir hardt arbeid i tiden fremover, sier Hansen til NTB.

Lørdag ble hun valgt til ny stortingspresident, det høyeste offentlige vervet etter kongen.

Men Ap-politikeren overtar i en tid preget av omfattende avsløringer i pressen knyttet til representantenes økonomiske goder, spesielt pendlerboliger og etterlønn.

Hansen gjør det nå til en hovedoppgave for det nye presidentskapet å ta tak i disse sakene.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sier hun.

– Jeg tror vi må ha en grundig opprydning. Mye er allerede satt i gang, men vi må fullføre arbeidet.

Frykter politikerforakt

Hansens frykt er at avsløringene skal føre til mer politikerforakt i Norge.

– Jeg tror det kommer til å gå ut over rekrutteringen til politikken, at folk ikke orker det fordi de er så redd for å gjøre feil, sier hun.

Ifølge henne er det avgjørende at Stortinget viser nøkternhet i sin pengebruk.

– Vi må nok ha en gjennomgang av de ordningene Stortinget har, slik at ikke det blir en oppfatning der ute av at vi har særdeles gode ordninger som andre ikke har. Folk skal kunne utøve arbeid som stortingsrepresentant, men vi skal ikke velte oss i goder. Det er viktig, sier hun.

Hansen understreker at Stortinget allerede har satt i gang flere granskinger.