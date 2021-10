Ap og Sp enige om å forlenge coronakriseordninger

(Saken oppdateres)

– Vi har den holdningen at krisestøtteordningen skal vare så lenge krisen varer, sier Støre til VG.

– Det er bedringer på gang i arbeidsmarkedet, og grunn til å være håpefull om at permitterte kan komme tilbake i jobb, og at det kan komme jobber. Den solidariteten vi har vist i krisen bør vi nå holde helt inn, og folk skal derfor ha trygghet ut året, fortsetter han.

Ap-lederen understreker at målet er at man skal komme tilbake til normalen 1. januar 2022, og at de har forhåpninger om normalisering av landets økonomi.

– Vi må alltid ta et forbehold med corona, men sånn som ting ser ut nå er planen at vi gir folk en forutsigbarhet fram til januar, men at vi så er på full fart inn i en normalisering, og at når 2021 er over, så legger vi coronaen bak oss.