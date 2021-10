Taliban varsler EU-møte tirsdag

– I morgen møter vi EU-representantene. Vi har positive møter med representanter for andre land, sier Amir Khan Muttaqi i Taliban-regjeringen i Afghanistan.

Han uttalte seg mandag kveld på et arrangement i regi av Center for Conflict and Humanitarian Studies i Qatars hovedstad Doha.

I helgen møtte utsendinger fra USA høytstående Taliban-ledere til samtaler i Doha, de første siden opprørerne grep makten i Afghanistan i august.

Ifølge Taliban lovet USA under samtalene å bidra med nødhjelp til Afghanistan, hvilket ikke innebærer noen politiske anerkjennelse av de nye makthaverne i Kabul.