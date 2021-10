Erna Solberg søker avskjed som statsminister – peker på Støre

Solberg ba om å få ordet etter at finansminister Jan Tore Sanner hadde presentert Solberg-regjeringens siste statsbudsjett i Stortinget tirsdag.

– Stortingsvalget 13. september 2021 har gitt som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag klokka 13 legge fram en søknad om avskjed for regjeringen, sa Solberg til Stortinget.

Klokken 13 møter regjeringen i statsråd på slottet for å informere kongen om beslutningen og levere sin avskjedssøknad.

Kongen vil kontakte Støre

– Jeg vil råde hans majestet kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som er beredt til å danne regjering, fortsatte Solberg.

Etter statsrådsmøtet vil dermed kongen kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og gi ham oppdraget med å danne ny regjering, mens han vil be Solberg fortsette som leder av et forretningsministerium inntil en ny regjering er klar.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering og har varslet at de er klare til å presentere medlemmene i regjeringen på torsdag, mens regjeringsplattformen legges fram onsdag.

Ved makten i åtte år

Regjeringen til Erna Solberg har sittet ved makten i åtte år, gjennom to stortingsperioder. I første omgang var det Høyre og Frp som gikk sammen om å danne regjering 16. oktober 2013, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier.

I januar 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og til slutt også KrF januar året etter. Ett år etter dette igjen gikk Frp ut av regjeringen 24. januar 2020. Partiet har likevel støttet Solberg-regjeringens statsbudsjetter.

Klokken 15 holder statsministeren pressekonferanse i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet.