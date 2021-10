Naf skuffet over ny elbilavgift

Elbiler som er registrert første gang mellom 2019 og 2022, må betale en omregistreringsavgift på 6.681 kroner dersom regjeringens forslag i statsbudsjettet blir gjeldende. For alle andre elbiler blir regningen 4.034 kroner.

– Det blir en kraftig nedtur for alle de som har sett for seg å kjøpe brukt elbil, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf.

Hun peker på at bruktmarkedet for elbiler er i startfasen og at det derfor er dumt å innføre en slik omregistreringsavgift nå.

– Når det nå blir like dyrt å omregistrere en elbil som en dieselbil, kan det vippe potensielle elbilkjøpere over på diesel, som er det motsatte av det myndighetene vil, sier Ryste.