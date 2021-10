Finansskatten blir lagt om ved at forhøyet arbeidsgiver fjernes, men dette skal gjøres provenynøytralt.

Oljefondet blir grønnere

Statens pensjonsfond utland skal «skjerpe reglene» for uttrekk av selskaper som bryter menneskerettigheter og arbeidstakerrrettigheter.

Dessuten vil den nye regjeringen at Oljefondet skal kunne investere mer i infrastruktur for fornybar energi.

Staten skal kunne «etablere eller kjøpe seg inn i selskaper på områder der det er av strategisk interesse for Norge». Støre-regjeringen vil også utrede et statlig eierskapsinstrument for å styrke nasjonalt eierskap.

Den norske innskuddsgarantien på 2 millioner kroner «opprettholdes». Det er uklart om dette betyr at Norge må nedlegge veto overfor EØS-kravene, men EU har i en årrekke krevd at Norge kutter garantien ned til 100.000 euro, i praksis omtrent en halvering.

Regjeringen setter som mål at norsk eksport utenom olje og gass økes med minst 50 prosent innen 2030 og nedsetter et utvalg for å nå dette målet.

Andre punkter

Noe som ble klart allerede da SV trakk seg fra sonderingene om å være med i regjeringen, er at Støre-regjeringen vil åpne for oljeleting i nye områder.

Arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstillinger, og adgangen til midlertidige ansettelser strammes inn.

Taxi-frislippet strammes inn, trolig ved at taket på antall løyver pr. fylke gjeninnføres.

Full momskompensasjon til frivillig sektor.

Mer aktiv stat, blant annet ved strengere klima- og kvalitetskrav ved anbud og innkjøp.

Corona-krisetiltakene forlenges ut året. Avgått finansminister Jan Tore Sanner (H) sa tirsdag til Finansavisen at disse ordningene nå har relativt få brukere.

EØS-avtalen skal utredes.

Inntektssikringsambisjonen for bønder skjerpes og tidfestes.

Fagforeningsfradraget fordobles etter å ha stått stille siden 2013.

Maksprisen for foreldrebetaling i barnehage senkes.

Au pair-ordningen avvikles.