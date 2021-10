Regjeringen: Nå blir elbiler mye dyrere

Den kommende regjeringen skriver at de vil «sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.»

Dette gjøres for å sørge for en rettferdig klimapolitikk, skriver den nye regjeringen i erklæringen.

Det er ikke tidfestet når momsavgiften blir aktiv, men det spekuleres i om det kan starte allerede fra nyttår eller en gang i løpet av 2022. Så om du planlegger å kjøpe elbil er det bare å dra frem sjekkheftet.

Les alt om Hurdalserklæringen, deriblant skattesjokket på aksjer, her.

I dag er det ikke moms på nye elbiler, uansett pris. De ulike avgiftsfritakene på elbil har vært et politisk stridsspørsmål de siste årene.

Momsavgiften skal kun betales av beløpet som overskyter 600.000 kroner. Dersom du kjøper en ny variant av innstegsmodellen til Porsche Taycan må du ut med 777.000 kroner. Da betaler du 25 prosent på toppen av de 177.000 kronene som går over grunnkosten.

En fersk rapport fra TØI slår fast at «momsfritaket for personbiler har stor betydning for om og hvor raskt vi kan få ned klimagassutslippene fra personbiler», ifølge NTB.

Avgift på omregistrering

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at man skal betale en omregistreringsavgift på 6.681 kroner for elbiler kjøpt mellom 2019 og 2022. For eldre elbiler blir regningen 4.034 kroner.

Samtidig foreslås også en full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Samlet sett betyr disse avgiftene at vil bli dyrere både å eie og å kjøpe brukt elbil, påpeker MDG.

– Dette er dårlig nytt for vanlige familier som ønsker å leve mer klimavennlig og går særlig ut over de med dårlig råd, sier MDGs stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug i en kommentar til NTB.

Også bilistorganisasjonen Naf er skuffet. Dette er en kraftig nedtur for alle som har sett for seg å kjøpe brukt elbil, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Naf, som kaller dette er avgiftsbombe.

– Når det nå blir like dyrt å omregistrere en elbil som en dieselbil, kan det vippe potensielle elbilkjøpere over på diesel, som er det motsatte av det myndighetene vil, sier Ryste.

Hun peker på at bruktmarkedet for elbiler er i startfasen og at det derfor er dumt å innføre en slik omregistreringsavgift nå.