Vedum: Ønsket meg finansministerposten

Vedum sa at finansministerposten er en naturlig rolle for ham å ha for å styre landet sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

På spørsmål om han nå skal bevilge penger til alle løftene Senterpartiet kom med i valgkampen, svarte han:

– Vi kommer til å prioritere det som står i Hurdalsplattformen.

Han kalte det politikk i skjæringspunktet mellom Ap og Sp og et godt styringsdokument for de neste fire årene, innenfor de rammene økonomien gir.

– Vi må se hva økonomien tillater. Vi må begynne med den plattformen vi har, sa han.

Vedum takket også Sanner for jobben han har gjort.

– Jeg vil gjerne takke deg for den store jobben du har gjort for landet vårt, ikke minst under coronakrisen. Du var kapteinen som ikke hadde kart. Jeg vet hvor krevende det var, sa han.