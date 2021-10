Søreide til Huitfeldt: – Denne biffen klarer du

Under torsdagens nøkkeloverrekkelse fremhevet Søreide at hun og Huitfeldt har hatt et langt og godt samarbeid, som startet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Selv om vi har hatt forskjellige jobber, opplever jeg at vi alltid har hatt respekt for hverandre. Selv om vi er fra forskjellige partier, har samarbeidet vært nært og godt. Det er godt å vite når du kommer inn her, at du har lang erfaring gjennom åtte år som komitéleder. Den biffen her kommer du til å klare, sa den avtroppende utenriksministeren.

Hun advarte Huitfeldt om at telefonen hennes ikke kommer til å være mye stille de neste årene.

– Du vil fort oppleve at verden aldri hviler helt, sa Søreide.

– På den annen side er du godt forberedt på det. Du får her et helt fantastisk embetsverk som du vil ha utrolig mye glede av, sa hun.