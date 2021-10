Sandra Borch: – Det kommer til å bli en ny kurs i norsk landbruk

Borch fikk onsdag overrakt nøklene til Landbruks- og matdepartementet av Olaug Bollestad (KrF).

– Det er veldig stort for meg, sa Borch til pressen etterpå.

Den nyutnevnte landbruksministeren fra Senterpartiet er selv oppvokst på gård. Under nøkkeloverrekkelsen fortalte Borch at hennes egen far vurderte å legge ned gårdsdriften på grunn av den tøffe situasjonen i næringen i sommer, men at han bestemte seg for å la være.

– Så da har jeg i hvert fall bidratt til å videreføre ett gårdsbruk, sa Borch spøkefullt, før hun forsikret at hun kommer til å jobbe for at bønder skal ha en lønn å leve av.

– Det kommer til å bli en ny kurs i norsk landbruk, sa Borch.

Senterparti-politikeren ble også bedt om å kommentere at hun, som kortvokst, blir kalt et forbilde av Norges Handikapforbund. Til det svarte Borch at hun håper hun ble valgt til jobben på grunn av sine kvalifikasjoner, før hun dro nok en spøk:

– Jeg har hørt at det er folk på over to meter her, så dette tror jeg vi skal klare å balansere veldig fint.