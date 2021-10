– Det hersker full forvirring når det gjelder hvilken avgiftspolitikk regjeringen skal føre når det gjelder bensin og diesel, sa Frps parlamentariske leder da Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjeringsplattform var oppe til debatt i Stortinget onsdag.

Listhaug viste til at nåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har sagt at pumpeprisen skal opp.

Svar om noen uker

– Vi skal komme tilbake til detaljene i den tilleggsproposisjonen som kommer om bare noen uker, svarte parlamentarisk leder Rigmor Aasrud (Ap), men tilføyde at «de som er avhengig av bil i sitt daglige virke, skal komme rimelig godt ut».

Samme utfordring gikk også til Senterpartiets Marit Arnstad. Hun svarte at CO2-avgiften på drivstoff må differensiere for å ta hensyn til folk og næringer som «kan komme uheldig ut».

Utfordret SV

Regjeringen må samarbeide med SV for å få flertall for budsjettet sitt og kan dermed måtte forhandle med dem om CO2-avgiften.

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru spurte SV-leder Audun Lysbakken om de kan støtte et budsjett som reduserer andre bilavgifter for å kompensere for økt CO2-avgift. Det vil svekke insentivet til grønn omstilling, påpekte hun.

– Vi er veldig tydelig på at CO2-avgiften må trappes opp lineært, vi er imot tiltak som svekker klimaeffekten, svarte Lysbakken.

Men han tilføyde at han deler regjeringens mål om at det også må tas sosiale og geografiske hensyn.

Like før den gikk av, foreslo den borgerlige regjeringen å øke CO2-avgiften med 30 prosent neste år. Det vil bety at en liter bensin blir 41 øre dyrere.

