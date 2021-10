Nato lanserer milliardfond uten Norge

– Vi må opprettholde vårt teknologiske forsprang, advarer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han leder denne uka et to dager langt forsvarsministermøte i Nato der en rekke nye initiativer skal sjøsettes – deriblant et nytt innovasjonsfond som ifølge Stoltenberg ventes å bidra med 1 milliard euro i investeringer. Det tilsvarer snaut 10 milliarder kroner med dagens kurs.

Det nye honningkrukka skal støtte utvikling av framvoksende og disruptiv ny teknologi som kan brukes både sivilt og militært.

– Framtidas konflikter vil ikke bli utkjempet med bare kuler og bomber, men med bytes og stordata. Vi ser autoritære regimer løpe om kapp for å utvikle nye teknologier, fra kunstig intelligens til autonome systemer, sier Stoltenberg.

– Så vi tar nye skritt for å sikre alliansen vår for framtida.

Norge i tenkeboksen

Men når avtalen om det nye fondet skal undertegnes fredag morgen, uteblir Norge.

Det skyldes regjeringsskiftet, forklarer Norges nyslåtte forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

– Dette er en sak som det har vært jobbet med i departementet før min tid, men fra denne regjeringens side så har vi ikke hatt sjans til å behandle denne saken. Jeg kan ikke signere noe som ikke er behandlet av regjeringen, sier Enoksen til NTB.

Han gjennomfører Ap-Sp-regjeringens første utenlandsreise når han deltar på Natos forsvarsministermøte torsdag og fredag.