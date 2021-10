Biden drar til hjembyen Scranton for å sanke støtte til hjelpepakkene

Intern uenighet blant demokratene i Senatet om størrelsen på pakkene har trenert godkjennelsen, men nå tyder de siste uttalelsene til senator Chuck Schumer på at en avklaring er innenfor rekkevidde.

En infrastrukturpakke på 1.200 milliarder dollar er det enighet om. Disse pengene skal spres ut over landet og sette i stand falleferdige broer, hullete motorveier og nedslitte toglinjer.

Alle pakkers mor

Men en enda støtte pakke med velferds- og klimatiltak som angår den vanlige amerikaner i hverdagen, har det vist seg umulig å få støtte for. Demokratene har et hårfint flertall i Senatet, men to av deres egne mener omfanget av pakken er altfor stort.

De deler heller ikke Biden-administrasjonens plan om å reversere skattekutt fra Trump-tiden for å skaffe penger. Nå ligger det an til at demokratene har kommet fram til en revidert modell for å finansiere den nye velferds- og klimapakken.

Et forslag om skjerpelse av selskapsskatten fra 21 prosent til 26,5 prosent blir lagt vekk, men en minstesats på 15 prosent blir innført. Det innføres også en såkalte milliardærskatt, der USAs aller rikeste skal betale en ny skatt på utbytte av investeringer. Dette gjelder personer med verdier som overstiger en milliard dollar. Færre enn 1.000 amerikanere blir rammet av dette.

Hjem til røttene

Disse elementene i finansieringen av pakken på rundt 2.000 milliarder dollar sirkulerte i Kongressen samtidig som Biden dro til Scranton, der han tilbrakte noen år i oppveksten, for å snakke til middelklassen om at hans hjembys verdier ligger i kjernen av de store pakkene.

Presidenten foreslo opprinnelig en ramme på 3.500 milliarder dollar for den største pakken, men dette forslaget er nå dødt. Det hvite hus antyder at administrasjonen kan godta at sluttsummen blir liggende mellom 1.900 og 2.200 milliarder.

En av nølerne, senator Joe Manchin, vil ha beløpet ned til 1.500 milliarder dollar. Hvis enigheten ligger nærmer dette laveste tallet, innebærer det en betydelig svekkelse av Bidens ambisiøse planer om gratis utdanning og renere energi.

Historisk omfang

Selv om velferds- og klimapakken trolig blir betydelig nedskalert i forhandlingene mellom Biden-administrasjonen og de demokratiske lederne i Kongressen, er det like fullt snakk om føderale bevilgninger av historisk omfang.

- Vi nærmer oss en avklaring. Vi ønsker å ha en avtale på bordet innen utgangen av uken. Alle må inngå kompromisser hvis vi skal komme fram til det nivået vi alle kan stille oss bak, sier Schumer, demokratenes leder i Senatet.

Han legger til at ingen får det akkurat som de vil, men forsikrer at demokratene uansett vil levere på det kjerneløftet de ga det amerikansk folk under valgkampen.

Demokratene i Kongressen føler økende uro for at de ikke snart har noe å vise det amerikansk folk etter løftene før valget. Mange synes det er vanskelig å forklare sine hjemlige velgere akkurat hva pakkene med sine tallrike enkeltpunkter egentlig inneholder.

- Hva ligger det i dette fordømte forslaget, utbrøt den uavhengige Bernie Sanders i en pressemelding onsdag.