Fra Høyre-hold får Hurdalsplattformens kapittel om skole hard medfart. Sanner er bekymret for at kravene til lærerne svekkes og at pengene går til skolefritidsordning i stedet for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matte.

– Det at undervisningen er praktisk, er ikke i motsetning til at undervisningen understøtter grunnleggende ferdigheter, parerer Brenna.

Utdanningsforbundet står alt klar med sitt viktigste råd til den nye kunnskapsministeren.

– Det som virkelig haster, er å få gjort noe med den kritiske lærermangelen. Det viktigste politikerne kan gjøre for elevenes læring, også i ungdomsskolen, er å sørge for at de får opplæringen sin fra lærere med lærerutdanning, sier leder Steffen Handal.

Han ønsker en satsing på ungdomstrinnet velkommen, men understreker at det må skje i samarbeid med sektoren.

– Lettvinte løsninger blir sjelden bra i skolen. For eksempel må målet om mer praktisk og variert læring ses i sammenheng med både vurderings- og styringssystem. Åpen dialog med oss som møter elevene i hverdagen, er avgjørende, sier han.

Valgfrihet og fordypning

– Elevorganisasjonen (EO) vil ha en ungdomsskole hvor man kan fordype seg mer i det man er interessert i, og det er mer valgfrihet, sier leder Edvard Botterlig Udnæs.

Han mener ungdomsskolen i dag i for stor grad blir en forlengelse av barneskolen, bare med karakterer og mer ansvar.

– Men ansvaret handler kun om prestasjoner, mener han.

Fraværet og lav motivasjon løses ved mer tillit og bedre relasjoner mellom ellever og ansatte på skolen, og mellom elevene. Og gode relasjoner og elevmedvirkning må ikke bare handle om et aktivt elevråd, understreker EO-lederen, det må skje i klasserommet.

Praktisk undervisning og estetiske fag er viktige verktøy, men det viktigste er at læreren har tid og rom til å tilpasse undervisningen, understreker Udnæs.

– I en klasse er det 30 forskjellige elever som lærer på 30 forskjellige måter. En av utfordringene er at man har for store klasser og for mange tidstyver, sier han.