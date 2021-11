ESB holder også rentekorridoren uendret. Den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent og den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,50 prosent.

PEPP fortsetter

Den europeiske sentralbanken (ESB) fastholder rammen på PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) på 1.850 milliarder euro og varigheten til minst ut mars 2022, og i hvert fall inntil ESB vurderer at koronaviruskrisen er over, fremgår det av en pressemelding fra ESB torsdag.

Basert på en vurdering av finanseringsforhold og inflasjonsutsikter vurderer ESB-rådet at favoriserende finansieringsforhold kan bli opprettholde med en moderat lavere takt i netto verdipapirkjøp i PEPP enn i de to foregående kvartalene.

Den europeiske sentralbanken vil reinvestere hovedstolen i PEPP inntil minst utgangen av 2023, gjentas det.

ESB vil fortsette de månedlige APP-kjøpene på 20 milliarder euro i måneden. Pandemiprogram ventes å bli avsluttet i mars 2022, og det gjenstår å se hvorvidt hele rammen av programmet vil bli bruk.

Venter fallende inflasjon

Sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken (ESB) venter at inflasjonen vil falle tilbake neste år. Hun sier imidlertid at sentralbanken nå venter at det vil ta lenger tid enn tidligere ventet før inflasjonen faller, men ser inflasjon under målet på mellomlang sikt, sa hun under en pressekonferanse torsdag.

Hun viste til tre forhold bak økningen i inflasjonen i år. Det er økte energipriser, som olje, gass og elektrisitet, bedringen i etterspørselen øker raskere enn tilbudet og baseeffekter.

— Vi venter at alle disse tre faktorene vil lettes i 2022, sa hun.

Videre venter Lagarde at bruttonasjonalproduktet vil overgå pre-pandeminivå innen utgangen av dette året.

Risikoen er balansert

Den europeiske sentralbanken (ESB) mener risikoen for de økonomiske utsiktene i eurosonen er stort sett balansert.

På kort sikt sier sentralbanksjefen at ESB ser risiko for de økonomiske utsiktene knyttet til tilbudsforstyrrelser og energirisiko.