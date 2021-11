President Joe Biden omtalte pakken på 1.750 milliarder dollar som historisk og sa at den vil endre USA. I tillegg er det satt av 100 millioner dollar i en egen post for innvandring.

– Det er en ramme som vil skape millioner av arbeidsplasser, skape vekst i økonomien, investere i vårt folk og vår nasjon, snu klimakrisen til en mulighet og føre oss inn på en vei der vi ikke bare kan konkurrere, men vinne den økonomiske konkurransen i det 21. århundret mot Kina og alle andre store land i verden, sa Biden ifølge NTB - kort tid før han setter seg på presidentflyet til Europa for å delta på G20- og COP26-toppmøtene.

Nå må presidenten samle nok støtte til å få reformpakken gjennom i Senatet, der demokratene bare har hårfint flertall. Ifølge NTB er også samtlige republikanere klar til å stemme mot.

Forslaget er også kraftig nedjustert fra det første utkastet som ble lagt fram.

En egen skatt for milliardærene, som mange med Elon Musk nærmest gjorde narr av, kom ikke med i pakken. Heller ikke dekning av tannlegeutgifter, betalt barselpermisjon og fravær som følge av bestemte familiære forhold, kom heller ikke med. To av tre gratis år på community college og 10.000 dollar i skattefradrag (SALT- State and Local Tax) forsvant også før pakken ble offentliggjort i dag.

Det som imidlertid ble med er et historisk fradrag på 12.500 dollar på skatten ved kjøp av elbil.

Her finner du hele reformpakken