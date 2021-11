Flertall for regjeringens oljepolitikk

54 prosent svarer i den ferske VG-målingen at de ønsker at Norge skal fortsette å lete etter olje og gass i nye områder.

En tredel (36 prosent) svarer at de er uenig i dette, mens 10 prosent er usikre. Respons Analyse har spurt 1.001 personer mellom 13. og 18. oktober.

Norges nye olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er godt fornøyd med at flertallet støtter regjeringens politikk.

– Petroleumsindustrien er en veldig stor og viktig næring for Norge, hvor omtrent 210.000 mennesker er direkte eller indirekte sysselsatt, sier Persen til VG.

Det er imidlertid ikke bred enighet blant Ap-velgere om oljespørsmålet. Like over halvparten ønsker at letingen skal fortsette, mens hver tredje Ap-velger vil stanse den. Persen påpeker likevel at Aps politikk er tydelig forankret i lokallag, fagbevegelsen og sammen med næringene.

– Vårt program er laget sammen med både dem, og med de klimastreikende ungdommene. Vi må samarbeide med ulike stemmer. Men det haster å få en reduksjon av utslippene våre, sier hun. (©NTB)