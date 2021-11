Støre vil stramme inn vikarbruken innen året er omme

– Det er et viktig signal vi nå sender. Hele faste stillinger skal være normen i norsk arbeidsliv, sier Støre til NRK.

Regjeringen vil fjerne en formulering i arbeidsmiljøloven som åpner for å ansette folk midlertidig i inntil ett år. Dette vil bli en av de første valgløftene som blir innfridd, påpeker Støre. Stortinget vil få tilsendt lovforslaget innen kort tid.

– Det skal skje før jul. Det er et forslag som allerede har vært på høring, så derfor kan vi gå rett på forslaget nå, sier arbeidsminister Hadia Tajik.

Lovforslaget er en trist førjulsgave til alle som sliter med å finne seg jobb, mener Henrik Asheim, som er Høyres arbeidspolitiske talsperson.

– Jeg er redd for at dette gjør terskelen høyere for dem som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi må ikke stenge alle luker inn i arbeidslivet, sier han til NRK.