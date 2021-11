Merkel setter punktum for finanskrisen

– En av de mest forhatte kvinnene i Hellas, skrev tabloidavisen Bild da Merkel ble møtt av sinte demonstranter under sitt besøk i Aten i 2012. Noen demonstranter holdt bannere med hakekors og tegninger av henne som en Hitler-karikatur.

Da Alexis Tsipras ble valgt som statsminister i 2015 gikk forholdet mellom landene fra vondt til verre. Hellas sto i fare for å bli kastet ut av eurosonen, før landet motvillig gikk med på de strenge kravene.

Men noen år senere begynte endelig pilene for den greske økonomien å peke opp igjen.

Fortsatt lav tillit

I dag er det fortsatt mange grekere som ikke har tilgitt Merkels strenge krav under finanskrisen.

En undersøkelse fra Pew Research, som ble utført i 16 forskjellige land, kom fram til at bare 30 prosent av grekere hadde tillit til henne. Det sto i stor kontrast til de andre landene, der gjennomsnittet lå på 77 prosent.

Nåværende statsminister Kyriakos Mitsotakis sa forrige uke i Brussel at Merkel hadde krevd mye av grekerne under finanskrisen, og at kravene gikk over hva samfunnet kunne klare.

Også Merkel har tidligere erkjent at et av de vanskeligste øyeblikkene i hennes periode som statsminister, var da hun ba om så mye fra Hellas. Men hun holder fast ved at de strenge innstrammingstiltakene var nødvendige.

Hun lover fredag å fortsatt besøke Hellas som privatperson i fremtiden.

Mitsotakis sier at Helles fra i dag «ikke lenger er kilden til krise og gjeld». Han roser samtidig Merkel.

– Hun er stemmen for fornuft og stabilitet, sier han.

Den greske statsministeren roste også Merkel for å ha kommet seg gjennom en turbulent tid i 2015 og for å ikke ha utestengt Hellas fra eurosonen.

Samtalene under møtene deres fredag fokuserer hovedsakelig på energikrisen i Europa, kampen mot koronapandemien, forholdet til Tyrkia og situasjonen i Libya, ifølge en gresk regjeringskilde.

(©NTB)