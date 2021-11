Vestre opplyser at hverken distriktsutviklingstilskuddet på 22,9 millioner kroner, coronatiltakene på 4,5 millioner kroner eller distriktsrettede risikolån på 20 millioner kroner er utbetalt.

Noen har betalt tilbake

Coronastøtten Vestre AS mottok er en annen ordning enn kompensasjonsordningen («kontantstøtten»), som til nå har utbetalt nesten 7,4 milliarder kroner til norske bedrifter for dekning av uunngåelige faste kostnader ved omsetningsfall under pandemien. Et antall bedrifter har underveis valgt å trekke sine søknader om støtte under kontantstøtten, og rundt 30 bedrifter har i etterkant tilbakebetalt kontantstøtte.

Ifølge Innovasjon Norge er intensjonen med de ekstraordinære coronatiltakene en noe annen enn for kontantstøtteordningen. Blant annet var målet å «styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst».

– Bør betale tilbake

Opposisjonspolitikere i Stortingets næringskomité krever ikke at Vestre betaler tilbake coronastøtten bedriften mottok, selv om bedriften ville vært svært lønnsom også uten støtten og selv om eierne mottok utbytte for 2020.

– Eierne av Vestre AS bør vurdere å betale tilbake coronastøtten, men det er helt og holdent opp til dem, sier Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann for FrP på Stortinget.

Reagerer: Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad mener Jan Christian Vestre må vurdere å betale tilbake coronastøtten. Foto: NTB

– Det er ingenting som tyder på at Vestre har begått noe regelbrudd, og det må være opp til ham om han vil betale tilbake, mener Alfred Bjørlo, Venstres næringspolitiske talsmann.

Derimot mener de at saken illustrerer hvordan Arbeiderpartiet i opposisjon og Arbeiderpartiet i regjering er to vidt ulike ting.

– Nedlatende retorikk

– Dette viser jo litt av problemet med forslaget fra Arbeiderpartiet og SV i fjor, om at bedrifter som mottok støtte ikke skulle kunne betale utbytte. Store deler av utbyttet fra Vestre AS ble jo tatt ut for å betale formuesskatten, sier Bjørnstad.

– Nå har vi heldigvis fått en næringsminister med erfaring fra næringslivet, som vet hva dette innebærer, håper Bjørnstad.

– Jeg reagerer på forskjellen mellom den nedlatende retorikken mot kapitalister dagens regjering sto for i opposisjon, der de hamret løs på det borgerlige flertallet for å være i lommene på rikfolk, og hva næringsministeren selv står for, sier Bjørlo.

Liv og lære: Venstres Alfred Bjørlo reagerer på spriket mellom Arbeiderpartiets retorikk i opposisjon og hva partiet gjør i posisjon. Foto: Ned Alley

– Det er klassisk hvordan Arbeiderpartiet i opposisjon bruker store ord om hvor fæl kapitalen er, mens når de kommer til makt, så er det små forskjeller til andre partier. Det blir i hvert fall hult å snakke om vanlige folk.

– Uten penger fra staten

Bjørnstad mener coronastøtten også reiser en annen debatt:

– Næringsministeren bruker store ord om sine visjoner for norsk næringsliv, men vi kan ikke subsidiere oss ut av en klimakrise eller gjennom det grønne skiftet. Dette må bedrifter klare selv uten penger fra staten, mener Bjørnstad.

– Vestre selv har mottatt mye offentlig støtte, også fra kommunen der de bygger sin nye fabrikk, men han må skjønne at bedriftene i hovedsak må klare seg selv. Vi får trangere rammer, og da er det ikke rom for å kaste penger etter bedrifter som i hovedsak er lønnsomme.